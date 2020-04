Microsoft Will Integrate LinkedIn into Windows 10

Microsoft has officially closed the deal on its acquisition of LinkedIn, and we may soon see the fruits of that covenant directly within Windows 10.

In a note on LinkedIn, Microsoft CEO Satya Nadella wrote that the two companies have a "common mission and sense of purpose" and outlined ways that LinkedIn will be integrated into Windows:

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjNjNDM0NDdmLWU3ZjAtNDFlZS05ZTQxLWUxMDU3NzVmYWM5YSIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkxpbmtlZEluIGlkZW50aXR5IGFuZCBuZXR3b3JrIGluIE1pY3Jvc29mdCBPdXRsb29rIGFuZCB0aGUgT2ZmaWNlIHN1aXRlIiwiYXR0cmlidXRpb24iOiIifX0=

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjMzNDc5YzdjLTcwOWUtNDJhNy05Y2ZlLTVhNTkxMmNkOGE1ZiIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkxpbmtlZEluIG5vdGlmaWNhdGlvbnMgd2l0aGluIHRoZSBXaW5kb3dzIGFjdGlvbiBjZW50ZXIiLCJhdHRyaWJ1dGlvbiI6IiJ9fQ==

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjU3MjNhNDE3LWRmNzQtNDg2MS05OGFlLWZkOGM0NmM5ZGQ5MiIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkVuYWJsaW5nIG1lbWJlcnMgZHJhZnRpbmcgcsOpc3Vtw6lzIGluIFdvcmQgdG8gdXBkYXRlIHRoZWlyIHByb2ZpbGVzLCBhbmQgZGlzY292ZXIgYW5kIGFwcGx5IHRvIGpvYnMgb24gTGlua2VkSW4iLCJhdHRyaWJ1dGlvbiI6IiJ9fQ==

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjBkMDkyMWFmLTJlMDctNDA5MC05ZWM4LWNiYTI5MGJlNTI0MyIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkV4dGVuZGluZyB0aGUgcmVhY2ggb2YgU3BvbnNvcmVkIENvbnRlbnQgYWNyb3NzIE1pY3Jvc29mdCBwcm9wZXJ0aWVzIiwiYXR0cmlidXRpb24iOiIifX0=

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjI0ZjBlM2QyLTIzNGYtNGIzNC05MTk5LTRjNmQyNjJlNGZkNSIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkVudGVycHJpc2UgTGlua2VkSW4gTG9va3VwIHBvd2VyZWQgYnkgQWN0aXZlIERpcmVjdG9yeSBhbmQgT2ZmaWNlIDM2NSIsImF0dHJpYnV0aW9uIjoiIn19

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6IjM4ZDMwMDZmLTZlMDItNDllMi05ZmFhLWM3ZTk1NTJjNTQzMyIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkxpbmtlZEluIExlYXJuaW5nIGF2YWlsYWJsZSBhY3Jvc3MgdGhlIE9mZmljZSAzNjUgYW5kIFdpbmRvd3MgZWNvc3lzdGVtIiwiYXR0cmlidXRpb24iOiIifX0=

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6Ijg2MTNkYTc3LTdiYWYtNDBkMC1hNzQ3LTFiNjdmOTJiNmQ2YSIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IkRldmVsb3BpbmcgYSBidXNpbmVzcyBuZXdzIGRlc2sgYWNyb3NzIG91ciBjb250ZW50IGVjb3N5c3RlbSBhbmQgTVNOLmNvbSIsImF0dHJpYnV0aW9uIjoiIn19

eyJ0eXBlIjoicXVvdGUiLCJpZCI6ImNlMDRmMDJiLTYwYTktNGFhNi1hNDc1LWVhZmExZjUzZDQ0MCIsImRhdGEiOnsidGV4dCI6IlJlZGVmaW5pbmcgc29jaWFsIHNlbGxpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgY29tYmluYXRpb24gb2YgU2FsZXMgTmF2aWdhdG9yIGFuZCBEeW5hbWljcyAzNjUiLCJhdHRyaWJ1dGlvbiI6IiJ9fQ==

Some of these, like the update to Word to make easy resumes, sound useful and efficient.But others, like spreading sponsored content and notifications in the action center might turn some users off.

We'll see in due time just how Microsoft uses LinkedIn, and if it changes for the better or worse.

